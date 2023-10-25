İETT otobüsünde korkutan yangın!
Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında yangı çıktı. Otobüsün motor bölümündeki yangın yurttaşların müdahalesi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'nde sabah saatlerinde iddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
TAVANA SIÇRADI!
Kısa sürede büyüyen alevler otobüsün tavanına sıçradı. Yangını gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin ve yurttaşların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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