İETT şoförlerine klima talimatı

Sıcak havalarına artmasıyla İETT şoförlerine klima açma talimatı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:22
İETT şoförlerine klima talimatı
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Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yurttaş, toplu taşımalarda yolculuk ederken zor anlar yaşıyor. Konuya ilişkin harekete geçen İETT, şoförlere klima açma talimatı verdi.  Toplu ulaşım araçlarındaki klima açılmasıyla ilgili denetimlerin başladığı da aktarıldı. Gün içerisinde klima denetimine çıkan ekipler, yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlem uyguluyor.


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