İETT şoförlerine klima talimatı
Sıcak havalarına artmasıyla İETT şoförlerine klima açma talimatı verildi.
Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle yurttaş, toplu taşımalarda yolculuk ederken zor anlar yaşıyor. Konuya ilişkin harekete geçen İETT, şoförlere klima açma talimatı verdi. Toplu ulaşım araçlarındaki klima açılmasıyla ilgili denetimlerin başladığı da aktarıldı. Gün içerisinde klima denetimine çıkan ekipler, yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlem uyguluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı