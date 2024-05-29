Sultanbeyli'de 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı

Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:01
Sultanbeyli'de 8 yaşındaki çocuğa İETT otobüsü çarptı
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Sultanbeyli Antalya Caddesi üzerinde, dün saat 13.30 sıralarında, bakkala gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk, yerde sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki İETT otobüsünün peş peşe caddede ilerlediği görülüyor. Arkadaki otobüs, karşıya geçmek üzere yola çıkan çocuğa çarpıyor.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürükleniyor. Kazayı gören çevredekilerin çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.


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