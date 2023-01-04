İETT, yolculardan en çok teşekkür alan şoförlerine ödül verdi

04 Ocak 2023 Çarşamba, 19:47

İstanbul’da günlük 55 bin sefer gerçekleştiren, 2022 yılında 1 milyar 270 milyondan fazla yolculuk yapılmasını sağlayan İETT, 2022 yılında yolculardan gelen bildirimlerde, 9 farklı kategoride en fazla teşekkür alan şoförleri belirledi.

Yolculardan en fazla teşekkürü olan 218 İETT şoförüne bugün törenle ödül verildi.

“Dikkatli, Yardımsever, Kibar, Titiz, Prezentabl, Saygılı, Güleryüzlü, Güvenilir ve Sabırlı” kategorilerinde tamamında ödül almaya hak kazanan şoförlere ise 2023 yılında yolcuların da katılımı ile ödülleri takdim edilecek.