İETT zammı ne zaman geçerli olacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray, vapur kaç TL oldu?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:59

UKOME toplantısında alınan kararla, İstanbul'da, toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME olağanüstü toplantısı bugün saat 11.00'da Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantı Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi. Geçen hafta yapılan UKOME toplantısında, asgari ücretin açıklanmamasından dolayı 2023 yılı toplu taşıma ücretleri de belirlenmemişti.

İSTANBUL'DA ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA AYLIK ABONMAN NE KADAR OLDU?

Tam abonman ücreti 602 TL'den 777 TL, öğrenci abonman ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL, sarı taksi mesafe ücreti kilometrede 6,30 TL'den 8,51 TL, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL oldu.

MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL ve metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL oldu.

İSTANBUL'DA MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Minibüs indi-bindi ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA SERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 TL'den 792 TL, personel servisi 10-17 koltuk (minibüs) ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL'ye çıktı.

TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlara ilişkin söz konusu yeni tarife 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacak.





