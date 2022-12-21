MTV 2023 ödemesi ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı ne kadar?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:25

Yeni yıla sayılı günler kala 2023 öncesinde zamlar şekillenmeye başladı. Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim yetkisini kullandı.

MTV İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR?

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

2023 MTV NE KADAR OLACAK?

*2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 lira'dan 2 bin 120 TL'ye

*1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 66 TL'ye

*1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobiln vergisi 4 bin 445 liradan 7 bin 78 TL'ye

*1801 – 2000 motor sildindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 11 bin 311 TL'ye yükselecek.

MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?

MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.