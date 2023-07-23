İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler

Kadıköy'de çift katlı İETT otobüsünün üst katında yolculuk yapan grup, dakikalarca şarkı söyleyip dans etti. Otobüsteki bazı yolcular grubun dansını şaşkınlıkla karşılarken, bazıları da eşlik etti.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:59
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İstanbul’da Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsü,  gece saatlerinde ilginç görüntülere sahne oldu. Otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti. 

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

BAZI YOLCULAR DA EĞLENCEYE KATILDI

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı. Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı. Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı. Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.


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