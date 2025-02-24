İfadesi kan dondurmuştu: İzmir'de diş hekimini vuran saldırgan hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 24.02.2025 - 11:29

Alsancak semti Ali Çetinkaya Bulvarı’nda bulunan bir apartman dairesinde, M.E. (35) diş hekimi olduğu öğrenilen Mustafa Emrah Düşmez’in (49) oturduğu eve geldi.

Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez’i başından vurdu.

Düşmez, kanlar içerisinde kalırken, bu esnada Mustafa Emrah Düşmez’in telefonunu alan saldırgan, vurduğu adamın videosunu çekip annesine gönderdikten sonra kaçtı.

Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralı adamın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin ise yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 ÇOCUĞUMUN BİYOLOJİK BABASI"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunda, diş hekimi Düşmez’in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını belirten M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi.

Öte yandan iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA yapan baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine diş hekimi Düşmez’i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.