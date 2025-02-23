İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında İşçievleri Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil 361 Sokak'tan çıktığı sırada Fevzi Çakmak Caddesi'nden gelen minibüs ile çarpıştı.
Kazada ters dönen otomobilde arkadaş oldukları öğrenilen 3 kişi ile minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Altay (40) ve Altan Yıldırım (37) doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 2 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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