İftar sofrasının maliyeti ne kadar? "Bir kalıp peynir 500 liraya alıyorsak geri kalanını düşünün..."

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:15

Güncelleme: 13.03.2024 - 17:12

Ekonomik kriz her alanda kendisini net bir şekilde hissettirirken Müslüman yurttaşlar tarafından kutsal kabul edilen Ramazan ayının gelişiyle birlikte yurttaşlar iftar sofrasını nasıl dolduracağını düşünmeye başladı. Cumhuriyet TV, İstanbul Kapalıçarşı'da yurttaşın nabzını tuttu.