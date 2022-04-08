İftar vakti aile katliamı: Kaçan saldırgan yakalanıp tutuklandı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iddiaya göre 'tapu' tartışması yüzünden kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 5 Nisan Salı günü Serdivan'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak’ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yan yana olan Ç.G. (54); kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler’e (31) tüfekle ateş açtı.
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KARASU'DA YAKALANDI
Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ç.G. tutuklanırken, şüpheliye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise serbest bırakıldı.
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