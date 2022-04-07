Davutoğlu'nun Üsküdar'daki iftara katılması engellendi: 'Sizin için iyi olmaz'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mente, Üsküdar Belediyesi tarafından ilçe sınırlarındaki iftar yemeğine katılmalarının engellendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:07
Davutoğlu'nun Üsküdar'daki iftara katılması engellendi: 'Sizin için iyi olmaz'
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin, dernek yönetimini tehdidi nedeniyle Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği’nin iftar yemeğine katılamadığı ortaya çıktı. 

Olayı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente duyurdu. Mente, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet_Davutoglu ile beraber, benim mezunu, kendisinin hocalık yaptığı Marmara Ünv.’nin derneği Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği'nin iftarına katılacaktık. İftara bir saat kala Üsküdar Belediyesi yöneticilerinin derneği tehditleri sebebiyle katılımımız engellendi."

Belediye yöneticilerinin dernek yöneticilerini arayarak "Burası beyefendinin ilçesi, sonrası sizin için iyi olmaz’ diyerek tehdit ettikleri öne sürülüyor.


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