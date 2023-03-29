İftara davet edeceklerdi... Komşuları tarafından ölü bulundu

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki kişi, kendisini iftar yemeğine davet etmek isteyen vatandaşlar tarafından evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:02
İftara davet edeceklerdi... Komşuları tarafından ölü bulundu
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Çerkeş’in Okçular Mahallesi’nde bulunan bir sitede önceki akşam saatlerinde; edinilen bilgiye göre, komşuları iftar yemeğine davet etmek için 59 yaşındaki Ramazan Çatal’ın evine gitti. Kapıyı çalan komşuları içeriden uzun süre boyunca ses gelmemesinden şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ve eve giren ekipler, Ramazan Çatal’ı hareketsiz halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Çatal’ın cansız bedeni, otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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