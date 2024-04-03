Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:48

Güncelleme: 03.04.2024 - 16:48

İftar vaktini kaçırmak istemeyen yurttaşlar, bulundukları ilde akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor.Peki, İftara ne kadar kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İFTARA NE KADAR KALDI?

İftar saatleri bilgisine göre; 3 Nisan günü İstanbul’da iftar saat 19.38'de, Ankara'da 19.22'de, İzmir'de 19.43'te yapılacak.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.



