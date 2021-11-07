İGA, devletin fazladan ödediği 7.95 milyon Avro’yu iade ettiklerini açıkladı
İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA, havaalanına yapılan metro için kendisine fazladan ödenen 7.95 milyon Avro’yu iade etti. Ödemenin konuya ilişkin haberimizin ardından yapılması dikkat çekti.
Sayıştay raporuna da yansıyan İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’yı oluşturan şirketler tarafından yapılan metro inşaatı için verilen 7.95 milyon Avro’nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geri alınmadığı yönündeki haberimiz üzerine İGA açıklama yaptı. Açıklamada, 5 Kasım yani önceki gün itibarıyla ödemenin yapıldığı bildirildi.
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sayıştay’ın 2020 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı raporuna dikkat çekmiş, İGA’nın sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe Metro inşaatındaki bazı kazı işlerini yapmadığı ve bu işlerin metro ihalesini alan şirket tarafından yapıldığı, buna karşın bakanlık tarafından şirkete yaklaşık 8 milyon Avro ödendiği belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da önergeye verdiği yanıtta, paranın henüz geri alınmadığını kabul etmişti.
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