Zafer Havalimanı’nda 10 aylık zarar 6 milyon avroya dayandı!

Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'nın, yılın ilk 10 ayında 8 bin 664 yolcu taşıdığı ve havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 780 bin avro ödeme yapacağı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 22:55
Zafer Havalimanı’nda 10 aylık zarar 6 milyon avroya dayandı!
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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda, şirkete verilen garanti yolcu sayısının yine tutmadı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yılın ilk 10 ayında 8 bin 664 yolcu tarafından kullanıldığını açıkladı.

Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılının ilk 10 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 8 bin 664 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının ise 1 miyon 98 bin 110 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 780 bin avro ödeme yapacağını ifade etti.

YOLCU GARANTİSİ TUTMAYAN HAVALİMANI

Yılın ilk 9 ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 7 bin 397 olmuştu. İlk 9 ay için ödenen miktar ise 5 milyon 202 bin avro olmuştu. 

Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yılda tutmamış ve sadece yaklaşık 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin avro ödemesi yapılmıştı.

Havalimanı’nı 2016 yılında 86 bin, 2017 yılında 102 bin, 2018 yılında 99 bin, 2019 yılında 82 bin yolcu kullanmıştı.


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