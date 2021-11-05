Zafer Havalimanı’nda 10 aylık zarar 6 milyon avroya dayandı!
Kütahya'da bulunan ve Türkiye'nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyan Zafer Havalimanı'nın, yılın ilk 10 ayında 8 bin 664 yolcu taşıdığı ve havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 780 bin avro ödeme yapacağı ortaya çıktı.
Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılan Zafer Havalimanı’nda, şirkete verilen garanti yolcu sayısının yine tutmadı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yılın ilk 10 ayında 8 bin 664 yolcu tarafından kullanıldığını açıkladı.
Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılının ilk 10 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 8 bin 664 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının ise 1 miyon 98 bin 110 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 5 milyon 780 bin avro ödeme yapacağını ifade etti.
AK Parti’nin, Zafer Havalimanı'nındaki berbat performansını belgeledik??— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) November 5, 2021
2021(ilk 10 ay)
Garanti edilen yolcu sayısı: 1.098.110
Gerçekleşen yolcu sayısı: 8.664
Hata payı: % 99
Garanti ödemesi: 5.780.976 Avro
Suç duyurusunda bulundum??
Kaynak: Sayıştay, Cimer https://t.co/3k5bhrOkEW pic.twitter.com/odRKoh2KDm
YOLCU GARANTİSİ TUTMAYAN HAVALİMANI
Yılın ilk 9 ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 7 bin 397 olmuştu. İlk 9 ay için ödenen miktar ise 5 milyon 202 bin avro olmuştu.
Hazineye yük olmaya devam eden havalimanını işleten IC İçtaş İnşaat şirketine verilen 1 milyon yolcu garantisi geçen yılda tutmamış ve sadece yaklaşık 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Yüzde 99 hata payı karşılığında da şirkete geçmeyen yolcunun garanti ödemesi olarak 6 milyon 738 bin avro ödemesi yapılmıştı.
Havalimanı’nı 2016 yılında 86 bin, 2017 yılında 102 bin, 2018 yılında 99 bin, 2019 yılında 82 bin yolcu kullanmıştı.
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