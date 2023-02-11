Hatay'da 2 aylık bebek 128 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan bir bebeğe 128 saat sonra sağ ulaşıldı.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.
Ekipler, çalışma sonucunda 2 aylık olduğu tahmin edilen bir bebeği, 128 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.
Bebek, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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