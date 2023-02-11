Avusturya, Hatay'da arama ve kurtarma çalışmalarını askıya aldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 14:12

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 14:35

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından deprem bölgelerinde arama ve kurtarma çalışmaları yürüten Avusturya ordusu, çalışmaları askıya aldı.

Ordudan bir sözcü, AFP'ye verdiği demeçte, Türkiye'deki arama ve kurtarma çalışmalarını "güvenlik durumu" ve "gruplar arasında çatışmalar yaşandığı" gerekçesiyle askıya aldığını söyledi.

Avusturyalı Yarbay Pierre Kugelweis, "Türkiye’deki gruplar arasında artan çatışmalar var. Ateş açıldığı söyleniyor. Yardım etmeye devam etmek isterdik, ama durum bu. Bize bir saldırı olmadı, hepimiz iyiyiz" dedi.

Kugelweis, Avusturya Kuvvetleri Afet Yardım Birimi'nden 82 askerin Hatay'da "diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte bir ana kampta barındığını ve talimat beklediğini" söyledi.

Avusturyalı yardım ekibinin, salı günü 45 ton ekipmanla Hatay'a ulaştığı ve dokuz kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardığı belirtildi.

Ekibin, perşembe günü Avusturya'ya dönecekleri, ancak bunun "gözden geçirilmeye" devam ettiği bildirildi.