Iğdır'da 1919'daki katliam için anma

Iğdır’da, 1919 yılında Hakmehmet ve Oba köylerinde hayatını kaybeden Türkler düzenlenen törenle anıldı.

Şehit mezarları başında dualar okunurken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfiller bırakıldı.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve köy halkı katılırken, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği de etkinliğe destek verdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla, "Toprağın altı şehit", "Iğdır katliamlarını unutmadık", "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartlar taşıdı.

''TARİH AYNI ZAMANDA BİR HAFIZADIR''

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bugün ilimizin en uç köylerinden biri olan Hakmehmet köyündeyiz. Yakın tarihimizde yaşanan büyük acıları anmak için buradayız. Tarih sadece geçmiş olayların kronolojik sıralaması değildir; tarih aynı zamanda bir hafızadır. Hafızasını kaybeden bir insan nasıl yaşamını sürdüremezse, hafızasına sahip çıkmayan milletler de varlığını sürdüremez. Hakmehmet köyünde yapılan araştırmalarda Uzun Hüseyin Kuyusu’nda 83 şehidimizin olduğu tespit edildi. Oba köyünde 90, Tuzluca Gedikli köyünde ise 96 şehidimiz bulunmaktadır. Bu topraklar büyük bedeller ödenerek vatan olmuştur. Bizlere düşen görev, bu fedakârlıkları unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

NE OLMUŞTU?

Iğdır ve çevresinde 1919 (ve genel olarak 1917-1920 arası) döneminde yaşanan sivil can kayıpları, tarihi kayıtlara ve tanıklıklara göre ağırlıklı olarak Taşnak milisleri tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda meydana gelmiştir.

Bu dönem, Rus ordusunun bölgeden çekilmesiyle oluşan otorite boşluğunda yerel halk ile silahlı Ermeni grupları arasındaki çatışmaların ve tek taraflı katliamların yoğunlaştığı bir süreç olarak biliniyor.