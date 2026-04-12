Iğdır'da aileler arasında silahlı çatışma: 15 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'daki Karakuyu Köyü'nde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah kullanmasıyla çatışmaya dönüştü. Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ise ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından ikinci bir çatışma ihtimaline karşı polis ekipleri hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri Karakuyu Köyü'nde de önlemlerini artırarak köye giriş-çıkışların kontrolüne başladı, tarafların evleri önünde güvenlik tedbirleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bugün ailelerine teslim edilerek jandarma kontrolünde defnedilmesi bekleniyor. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor.