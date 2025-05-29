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Iğdır’da adliye çalışanlarına rüşvet operasyonu: 2 yazı işleri müdürü tutuklandı

Iğdır’da adliye çalışanlarına rüşvet operasyonu: 2 yazı işleri müdürü tutuklandı

29.05.2025 11:36:00
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ANKA
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Iğdır’da adliye çalışanlarına rüşvet operasyonu: 2 yazı işleri müdürü tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’nün rüşvet suçlarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli 2 yazı işleri müdürü rüşvet vermek ve irtikap suçlarından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü’nce, ''adliyede rüşvet" iddialarına yönelik operasyon düzenlendi.

Iğdır Adliyesi ek binada görevli yazı işleri müdürlerinin, "infaz evraklarını sümen altı ettikleri, geciktirdikleri ve böylelikle çeşitli menfaatler sağlamak amacıyla organize şekilde birden fazla kez rüşvet aldıkları" iddia edildi. Cezaevinde bulunan iki mahkumun rüşvet verdiklerine dair ifadelerinin de bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEDE RÜŞVET GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARIYA TESPİT EDİLDİ  

Başlatılan soruşturma 3 ay sürdü. Soruşturma sürecinde rüşvet alışverişinin görüntü ve ses kayıtlarıyla tespit edildiği, rüşvetin para karşılığında ve zaman zaman hayat kadını temin etme yoluyla gerçekleştiği ifade edildi.

Olayla ilgili iki avukatın da şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldığı, bu avukatlar hakkında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden soruşturma izni talep edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Iğdır 1. Asliye Ceza, 2. Asliye Ceza ve İnfaz Mahkemelerinde görevli yazı işleri müdürleri T.Ç. ve Ü.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe, "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı, M.H. isimli yazı işleri müdürü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın "Rüşvet Alan Adliye Çalışanları” ve “İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” konulu dosyalarla bağlantılı yürütüldüğü, toplam 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İlgili Konular: #Rüşvet #Operasyon #Iğdır

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