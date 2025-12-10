Iğdır'daki hava kirliliği gözle görülür durumda: 'Doğal gaz ağı genişleyemiyor'

Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kentteki hava kirliliğine ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada hava kirliliğinin başlıca nedenleri bölgenin en az rüzgâr ve yağış alan mikroklima yapısı, orman varlığının az olması, erozyon sahalarından taşınan tozların kent merkezine ulaşması ve topoğrafik yapı nedeniyle sık sık oluşan inversiyon olarak sıraladı. Ayrıca, belediyenin yol, su ve kanalizasyon kazıları ile yetersiz altyapı çalışmaları nedeniyle doğal gaz ağının genişleyemediği, bu durumun da hava kalitesindeki iyileşmeyi sınırladığı belirtildi.

Iğdır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mahmut Gültekin'in imzası ile yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu verileri incelendiğinde ölçülen parametrelerden PM10 (partikül madde) değerlerinin hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde ulusal sınır değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir. İlimizdeki PM kaynaklı hava kirliliği; Aras havzasında bulunan iller arasındaki uzun yıllar meteorolojik ortalama değerlere bakıldığında en az rüzgâr, en az yağış ve en az bağıl nem olması, ayrıca verimli orman alanının bulunmaması, hâkim rüzgâr yönünde bulunan erozyon sahalarından taşınan tozların şehir merkezini etkilemesi ve en önemlisi topoğrafik yapıdan kaynaklı inversiyon durumunun oluşmasıdır.

"BÜYÜK AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI BAŞLATILMIŞTIR"

İlimizde hava kalitesinin iyileştirmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından 27 Ocak 2025 tarihinde 'Iğdır İli Hava Kirliliği ve Çözüm Önerileri' konulu Iğdır Üniversitesi ile ortaklaşa çalıştay yapılmış, 13 Mart'ta Iğdır İli Temiz Hava Eylem Planı hazırlanmış olup, plan kapsamında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bakanlığımız, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz tarafından 11-14 Ağustos 2025 arasında düzenlenen 'Iğdır Ekosisteminde Erozyon ve Arazi Tahribatı' konulu hizmet içi eğitim programı Iğdır’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, Iğdır Üniversitesi'nin ana yerleşkesindeki yaklaşık 600 dönümlük arazisinde erozyon kontrolü ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yürütülen çevre seferberliği kapsamında 30 bin fidan ve 20 bin tohumun toprakla buluştuğu büyük ağaçlandırma çalışması başlatılmıştır.

"YENİ BİSİKLET YOLLARININ YAPILMASI İÇİNDE GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTUR"

Hava kalitesinin iyileştirilmesi amaçlı olarak, bakanlığımızca yapılan şartlı nakdi yardımlar kapsamında 2024 yılı içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığına 5 milyon lira yardım yapılmış, yapılan yardımla 300 adet kombi alınarak vatandaşlara dağıtılmıştır. 2025 yılı içerisinde İl Özel İdaresine 10 milyon lira yardım yapılmış ve 372 adet kombi vatandaşlara dağıtılarak doğal gaz dönüşümüne destek olunmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan ilimizin yatırım kontenjanı dolmasına rağmen ek kaynak ayrılmıştır. Önceki yatırım tavanı 18 milyon 658 bin lirayken ilave olarak 22 milyon 580 bin lira eklenmiştir. Valiliğimiz olarak Karayolları ile yapılan görüşmeler sonucunda şehrimizde bisiklet yolları yapılmış olup, yeni bisiklet yollarının yapılması için de girişimlerde bulunulmuştur.

''DOĞALGAZ AĞI GENİŞLEYEMİYOR''

Hava kirliliğindeki düşüşün az olmasının sebepleri, Iğdır Belediyesi’nin yoğun olarak yol, su, kanalizasyon çalışmaları, altyapı çalışmalarının yetersiz kalması ve belediye imar çalışmalarının yavaşlamasından dolayı doğal gaz ağının genişletilememesi ile hâkim rüzgâr yönünde bulunan erozyon sahalarından taşınan tozların şehir merkezini etkilemesi ve en önemlisi topoğrafik yapı ve mikroklima etkisiyle inversiyon durumunun oluşmasıdır."