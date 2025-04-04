Iğdır Ovası, çiçek açan kayısı ağaçları ile beyaza büründü

'Doğu Anadolu'nun Çukurova’sı' olarak bilinen Iğdır'da bahar mevsimi ile kayısı ağaçları çiçek açtı. Çiçeklerin açması ile Iğdır Ovası, beyaza büründü.

Iğdır Ovası, çiçek açan kayısı ağaçları ile beyaza büründü
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:04

Yıllık 50 bin ton kayısı üretimi ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden Iğdır'da, ilkbaharın gelişiyle güzel görüntüler oluştu.

Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliği ile 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen ve yılın 12 ayı zirvesi buzullarla kaplı olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki Iğdır Ovası, açan kayısı çiçekleri ile beyaza büründü.

Kent ekonomisinde önemli yere sahip kayısının yetiştirildiği bahçelerdeki 350 bin civarındaki ağaçta açan çiçekler görsel şölen sunarken, özellikle fotoğrafçılar ile doğaseverler çektikleri kareleri sosyal medyadan paylaşıyor.


Etiketler: #Iğdır #Iğdır kayısısı

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