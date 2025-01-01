Kayısı çuvalların içerisinde bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi!

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kuru kayısı çuvalların içerinde bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayısı çuvalların içerisinde bin 490 paket kaçak sigara ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 20:14

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüste adli makamlarca alınan arama kararı ile arama yapıldı.

Yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalında bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #Van #kaçak #Sigara #kayısı

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