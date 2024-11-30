Iğdır’da 201 altın sikke ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:18

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:18

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir zanlıyı takibe aldı. Şüphelinin aracını durdurup arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait 201 altın sikke ele geçirdi.Ekipler tarafından zanlı gözaltına alındı, sikkelere el konuldu.



