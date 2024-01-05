Iğdır’da 24 düzensiz göçmen yakalandı: 2 zanlı tutuklandı
Iğdır’da güvenlik güçlerin takibi sonucu, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalanırken insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 organizatör tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Yol kontrol sırasında iki araçta yapılan aramada 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Göçmenlerin taşındığı 2 araca ise el konuldu.
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