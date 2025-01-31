Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A. ve Y.Ş. hakkında tutuklama kararı verildi.

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:19

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A. ve Y.Ş. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #insan kaçakçılığı #Iğdır

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