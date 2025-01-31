Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı hakkında tutuklama kararı!
Iğdır'da yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A. ve Y.Ş. hakkında tutuklama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbar edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla göçmen getirerek batı illerine göndermeye çalışan Afganistan uyruklu D.M.A. ve Y.Ş. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #insan kaçakçılığı #Iğdır
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