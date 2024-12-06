Yurda yasa dışı yollarla girmişler: 37 düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandı!

Erzurum'da yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla girmişler: 37 düzensiz göçmen ve 7 insan kaçakçısı yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 15:28

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri sınır illerden alıp batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve TIR'ları Erzurum'da durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrolde, kamyonet kasasında saman balyaları arasında, bir tırın mühürlü dorse kısmında ve otomobilde 37 düzensiz göçmen ile bunlara aracılık eden 7 insan kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i Afganistan uyruklu 7 zanlı ise, çıkarıldıkları mahkemece insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.


Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #Erzurum #İnsan kaçakçısı

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