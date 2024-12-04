İnsan kaçakçısı, denizde 'lastik bot' içinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde lastik bot içerisinde yakalandı.

İnsan kaçakçısı, denizde 'lastik bot' içinde yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:52

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

İçerisindeki 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


Etiketler: #göçmen #Kuşadası

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