İnsan kaçakçısı, denizde 'lastik bot' içinde yakalandı

Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 04.12.2024 - 09:54

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

İçerisindeki 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.