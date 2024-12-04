İnsan kaçakçısı, denizde 'lastik bot' içinde yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçısı şüphelisi sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde lastik bot içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından şüpheli bir fiber karinalı lastik bot tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.
İçerisindeki 1 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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