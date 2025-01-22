Iğdır'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

Iğdır’da ekiplerce yapılan operasyonlar kapsamında 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.

Iğdır'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 9 göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:15

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir operasyona imza attı.

Ekipler, gerçekleştirdikleri uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı kontroller sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemleri başlatıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İ.C., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve konuyla ilgili çalışmaların devam edeceğini bildirdi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler #göçmen kaçakçılığı

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
Trump'tan 'düzensiz göçmen' hamlesi: 'Laken Riley' yasa tasarısı kabul edildi

Trump'tan 'düzensiz göçmen' hamlesi: 'Laken Riley' yasa tasarısı kabul edildi
Edirne'de kent genelinde operasyon: 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de kent genelinde operasyon: 16 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler