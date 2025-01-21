İzmir açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yasadışı yollarla yurtdışına geçme girişiminde olan 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri önceki gün saat 01.10 sıralarında Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-81) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisinde bulunan 13’ü çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı.
Karaya çıkartılan ve Afganistan uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Etiketler: #İzmir #göçmen #kaçak göçmen
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