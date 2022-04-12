Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 arkadaş saldırıya uğradı: 2 ölü

Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İHA
12 Nisan 2022 Salı, 08:54
Iğdır’da motosikletle seyir halindeki 2 arkadaş saldırıya uğradı: 2 ölü
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Iğdır merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Vurulan gençlerden Aras, kardeşini arayarak saldırıya uğradıklarını yaralandıklarını söyledi. Olay yerine gelen ve Karadağ ve Aras’ı hareketsiz halde bulan akrabaları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aras ve Karadağ’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ederken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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