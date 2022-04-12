Yazar Ergün Poyraz'a saldırı: Hastaneye kaldırıldı

12 Nisan 2022 Salı, 00:22

Yazar Ergün Poyraz, Kuşadası Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce darbedildi.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Evinde bulunan Ergün Poyraz'ı arayan bir kişi, park halindeki aracına çarptıklarını söyledi. Poyraz, aracını kontrol etmek için aşağıya indiği sırada yanına yanaşan, plakası alınamayan bir otomobille gelen üç kişinin saldırısına uğradı. Darbedilen Poyraz yere yığılırken, saldırganlar ise kayıplara karıştı.

Sözcü'deki habere göre başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan Poyraz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Poyraz'ın tedbir amaçlı olarak müşahede altına alındığı öğrenildi. Kuşadası polisinin saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığı açıklandı.

Poyraz, Ergenekon davasında yargılanmış, bir süre cezaevinde kalmıştı.