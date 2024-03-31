Iğdır'da seçimi kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu? Kaylan ve Öcal ne kadar oy aldı? 31 Mart 2024 Iğdır yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:00

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:00

Iğdırlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Iğdır'da seçimi hangi aday kazandı?

IĞDIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Volkan Kaylan, AKP'den Ülkü Öcal, İYİ Parti'den Gündüz Güneş, Saadet Partisi'nden Necmettin Turan, Yeniden Refah Partisi'nden Hüseyin Erdoğan, ve DEM Parti'den ise Mehmet Nuri Güneş Iğdır belediye başkan adayı olarak aday gösterildi.

IĞDIR'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Iğdır'da "Volkan Kaylan, Ülkü Öcal, Gündüz Güneş ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Iğdır 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.