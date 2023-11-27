Iğdır’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda altın ele geçirildi

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Iğdır genelinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:22
Iğdır’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda altın ele geçirildi
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Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 231 adet altın sikke, 1 adet pürmüz düzeneği, 1 adet altın eritme kabı, 1 adet el dedektörü, 1 adet mihenk taşı, 1 adet hassas terazi, 4 adet 20 mililitre altın ayar suyu, 1 kilo 381 gram nitrik asit, 1 kilo 44 gram beyaz renkli toz, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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