Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 bin 212 sikke ele geçirildi!

Ankara’da Etnografik ve Arkeolojik eserlerin kaçakçılığını yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 4.212 Adet Altın, Gümüş ve Bronz sikke ile 893 Adet Arkeolojik ve Etnografik nitelikte obje ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 03.11.2023 - 22:44
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 4 bin 212 sikke ele geçirildi!
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Ankara il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Ankara Kalesi civarında Etnografik ve Arkeolojik eserlerin bulunduğu ikamet ve depolar tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait milyonlarca dolar değerinde 4.212 Adet Altın, Gümüş ve Bronz sikke ile 893 Adet Arkeolojik ve Etnografik nitelikte obje ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, 4 adet Etnografik nitelikte olan tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet fişek ele geçirildi.

Gerekli işlemlerin ardından eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi müdürlüklerine teslim edilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Envanterine kazandırılacak.


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