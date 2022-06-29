Iğdır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı

29 Haziran 2022 Çarşamba, 13:21

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 4 ay süreyle teknik ve fiziki takip yaptı.

4 KİŞİ SERBEST KALDI

Polis ekiplerince çalışma sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 4 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.