Iğdır'da 'yasa dışı bahis' operasyonu: 11 gözaltı
Polisin 4 aylık çalışması sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında 4 ay süreyle teknik ve fiziki takip yaptı.
4 KİŞİ SERBEST KALDI
Polis ekiplerince çalışma sonucu yasa dışı bahis oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 4 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 7 kişi de adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.
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