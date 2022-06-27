Yasa dışı 'bahis' operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt'te "yasa dışı yollarla bahis oynatma" suçunu işledikleri gerekçesiyle H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G.'Yİ yakaladı. 2 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında ilçede, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yasa dışı yollarla bahis oynatma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İkametlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.G, Ş.O, Ö.G. ve S.G. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden H.G. ve Ş.O. tutuklandı, Ö.G. ve S.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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