Bahis tutkunlarına kötü haber: Minimum bahis tutarına zam
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde oynanan 'İddaa'nın minimum tutarına zam geldi. Spor Toto açıklamasında, “7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, minimum bahis tutarı 10 TL’dir. Keyifli oyunlar dileriz" ifadelerini kullandı.
Her gün gelen ve yurttaşın hayatını zorlaştıran zam haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde oynanan şans oyunu ‘İddaa’nın minimum tutarı 3 TL’den 10 TL’ye yükseldi.
Zam kararı bugünden itibaren geçerli olurken, canlı ve online bahis oynatan platformlar, yeni ücretleri gece 00.00’dan sonra güncelledi.
Zam haberinin ardından kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, Spor Toto’dan yapılan açıklamada, “7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, minimum bahis tutarı 10 TL’dir. Keyifli oyunlar dileriz” denildi.
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