Sosyal medyadan paylaşım yaptılar: 'Kıyma' setine yapılan saldırıyı 'Daltonlar' mı üstlendi?

Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:50

Güncelleme: 20.06.2024 - 16:50

BluTV için çekilen ‘Kıyma’ dizisinin setine, dün akşam gerçekleştirilen silahlı saldırıda SıfırBir dizisinden ‘Cengo’ karakteriyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı. Merminin başını sıyırması sonucu ölümden dönen Cengiz Yurdutek'e yapılan saldırıyı 'Daltonlar' olarak bilinen çeteye yakın hesaplar TikTok'tan yaptıkları paylaşımlarla üstlendi.

'Daltonlar’ adına paylaşımlar yapan hesaplar, Cengiz Yurdutek'in yine Daltonlar tarafından Fransa'da öldürüldüğü ileri sürülen çete lideri Halil Ay'a yakınlığı nedeniyle hedef alındığını belirten mesajlar verdi.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PUSU

Gazete Duvar'da yer alan habere göre 17 suçtan aranan ve Fransa'ya kaçan Halil Ay 6 Ağustos 2023 yılında saklandığı çiftlikte iki kişi tarafından öldürülmüştü. Halil Ay’ın Fransa’da öldürülmesine uzanan husumet İstanbul’da Haliç Köprüsü’nde 14 Ocak 2023'te yaşanan silahlı çatışmaya dayanıyordu. İddiaya göre uyuşturucu tahsilatı yüzünden çıkan tartışmanın ardından Boyun çetesinin lideri olarak bilinen Barış Boyun, kendi kontrolünde olan Daltonlar çetesine Halil Ay'ı öldürme talimatı verdi. Halil Ay ve 3 arkadaşına Haliç Köprüsü'nde pusu kuran şüphelilerin açtığı ateşten Halil ay kurtuldu, yanındaki arkadaşı Cumali Aslan öldürüldü.

BURAK AKYÜZ DE HEDEF GÖSTERİLİYOR

Daha sonra Fransa'ya kaçan Halil Ay da, yapılan saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre dün dizi setine yapılan saldırıda da Cengiz Yurdutek Halil Ay'a yakınlığı nedeniyle ve cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle hedef alındı. Aynı hesaplar bir diğer SıfırBir oyuncusu Burak Akyüz’ü de fotoğraflarını paylaşarak hedef gösterdi.

'DEMEDİK Mİ ŞAŞKIN' ŞARKISIYLA YARALANDIĞI ANIN FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Sosyal medyada Daltonlar çetesine yakın hesaplar, saldırının ardından Yurdutek’in fotoğraflarını paylaşarak ‘gülen yüz’ paylaşımında bulundu. ‘Yeni yılda daha çok akacak’ paylaşımları yapan hesaplar, Daltonlar çetesine de güzellemeler yapıyor. Yüzleri maskeli paylaşılan videolarda günler öncesinden yapılan başka bir paylaşımda ise Erkin Koray’ın ‘Şaşkın’ şarkısı paylaşılarak “Demedik mi şaşkın” mesajları verildi.

Ayrıca, yine sosyal medya hesaplarında saldırıdan sonra yapılan paylaşımlarda ‘DLT Şabo’ takma adıyla yapılan paylaşımda Cengizhan Yurdutek’in yaralandığı fotoğrafı “hakkını verenlerden” mesajıyla paylaşıldı. Daltonlar çetesinin üyelerinin sosyal medyada yüzü maskeli kalişnikoflu, motosiklet üzerinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.