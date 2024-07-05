Iğdır'da yıldırım çarpan çocukları toprağa gömdüler: 2 kardeş ağır yaralandı

Iğdır merkeze bağlı Asma köyünde hayvan otlatan 2 kardeşin ve sürünün üzerine yıldırım düştü, yıldırım çarpması sonucu yaralanan kardeşlere yardıma gidenler çocukları toprağa gömerek kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:30
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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Asma köyü kırsalında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Rahime-Mehmet Ali Aktaş çiftinin 4 çocuğundan Yunus Emre (17) ve Aziz Aktaş (15), hayvanlarını otlatmak için meraya çıktı.

2 KARDEŞ AĞIR YARALANDI

Aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 2 kardeş ağır şekilde yaralandı.

Yardıma giden köylüler ambulansı beklerken çocukları toprağa gömdüler. Olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşleri Iğdır Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücudunda yanıklar oluşurken sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 


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