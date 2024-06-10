O anlar kamerada... Minareye yıldırım düştü!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:30

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:37

Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi’nde yaşandı.

Kentte gök gürültülü sağanak yağışın ardından, Şakir Nuhoğlu Camisi minaresine yıldırım isabet etti. Minareden beton parçaları düşerken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caminin etrafında güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri de cami avlusunda temizlik çalışması başlattı. Yıldırımın düşme anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"1 SAAT ÖNCE FİLİSTİN’E DESTEK EYLEMİ VARDI"

Olaydan bir saat önce yıldırımın düştüğü cami avlusunda bulunduğunu belirten Murtaza Kantaş, “Dün yatsı namazını kıldıktan sonra cami avlusunda Filistin ile ilgili eylem vardı, oradaydık. Sonra hava kötüleşti, gök gürültülü yağmur başladı. Diğer vatandaşlar gibi biz de dağıldık, eve gittik. Bir saat sonra cami minaresine yıldırımın düştüğünü öğrendik. Çok şükür ki, vatandaşlar cami avlusunu boşaltmıştı, bu yüzden kimseye bir şey olmadı. Olayın tek sevindirici yanı da budur galiba” dedi.