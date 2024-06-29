Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangın çıkmasını engelledi

Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören Recep Aydın, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle, daha sonra koşarak ulaşan Aydın, alevleri söndürerek muhtemel orman yangınının önüne geçti.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:01
Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangın çıkmasını engelledi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu.

Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı.

Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Aydın, çıkan dumanların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.


bolu haberleri Yangın haberleri Yıldırım haberleri

İlgili Haberler

Korkutan yangın... Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar

Korkutan yangın... Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar
Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki yurtta çıkan yangında 5 kişi öldü
İzmir Menderes'te orman yangını

İzmir Menderes'te orman yangını
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler