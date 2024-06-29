Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangın çıkmasını engelledi
Bolu’da ormanlık alana yıldırım düştüğünü gören Recep Aydın, ormandan yükselen dumanları fark etti. Olay yerine traktörüyle, daha sonra koşarak ulaşan Aydın, alevleri söndürerek muhtemel orman yangınının önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu.
Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı.
Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Aydın, çıkan dumanların bulunduğu bölgeye ulaştı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı.
Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede neler oluyor?
- Bakan Koca için 'görevden ayrıldı' iddiası
- ‘İYİ Parti’de çöküş hızlanacak’
- Kaçak kuran kursu yıkımına engel!
- Yavaş'ın basın danışmanı istifa etti
- Türkiye - Avusturya maçının hakemi belli oldu!
- Diyarbakır’da 600 milyon TL’lik vurgun: 400 kişi mağdur
- Diana'nın balayı kavgasını anlattığı mektup satışta!
- Bu nüfusu hiçbir ülke kaldıramaz
- Mağarada '3 metre boyunda insanlar' keşfedildi