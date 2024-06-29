Ormana yıldırım düştüğünü gördü, yangın çıkmasını engelledi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:01

Güncelleme: 29.06.2024 - 16:01

Edinilen bilgiye göre, Göynük’ün Dedeler köyünde yağmur ve dolu etkili oldu.

Yağışlı hava nedeniyle köy yakınındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağaçta yangın başladı.

Ormana yıldırımın düştüğünü Recep Aydın fark etti. Aydın, çıkan dumanların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Aydın, olay yerine giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Yangının, ekipler tarafından söndürüldüğü öğrenildi.