Iğdır'daki ev yangınında 2 yaşındaki çocuk öldü
Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk öldü.
Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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