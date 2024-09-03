Ev yangınında yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 Ağustos'ta çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:41
Ev yangınında yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Güzelçamlı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından kaldırıldığı Söke Fehime Kocagöz Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen Hamza Mirza G. yaşamını yitirdi.

Aynı yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan abisi T.G'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, Hamit Mirza Gümüşsu ve kardeşi T.G yaralanmış, Söke Fehime Kocagöz Hastanesine kaldırılmıştı. 5 yaşındaki çocuk, durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edilmişti.


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