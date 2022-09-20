İğne sapladıkları sucukları masum hayvanlara yedirdiler!

20 Eylül 2022 Salı, 09:22

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Murat Özdemir isimli vatandaşa ait av köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından iğneler saplanmış sucuk sucuk verildi.

4-5 tane iğnenin olduğu sucukları köpeklerden biri yemeye çalıştı. Yemeye çalıştığı sucuktaki iğneler köpeğin ağzına saplandı. Köpeğin ağzının yaralandığını gören Murat Özdemir, veteriner hekim Muhammed Coduroğlu’nu arayarak yardım istedi.

Özdemir, veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanın ağzındaki iğneli eti çıkardı. Ardından köpek, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.