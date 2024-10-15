İğneada’daki yaşanan sel ile ilgili ’cinayet’ iddiasına ilişkin soruşturma

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz’ın ’öldürüldüğü’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İğneada’daki yaşanan sel ile ilgili ’cinayet’ iddiasına ilişkin soruşturma
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İHA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 14:16

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl eylül ayında yaşanan selde yıkılan ruhsatsız işletmede hayatını kaybeden tesis çalışanı Ümit Solmaz’ın öldürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumundan Solmaz’ın cesedine ilişkin ayrıntılı rapor istendi.

Raporda, Solmaz’ın öldürüldüğüne ilişkin bir bulguya rastlanmadığı yer aldı. Ayrıca işletmede çalışan N.G.’nin yeniden savcılık tarafından ifadesi alındı.

Öte yandan, Solmaz’ın kullandığı cep telefonlarına ait HTS kayıtlarının araştırılmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve GSM operatörlerine müzekkere yazıldığı öğrenildi.


Etiketler: #İğneada #Cinayet

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