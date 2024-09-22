Arazide ölü bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Selim Özenç (62), boş arazide ölü olarak bulundu. Savcılık, şüpheli görülen ölüm üzerine soruşturma başlattı.
Tavşanlı ilçesi Çukurköy sanayiye yakın arazi de hareketsiz yatan birini görenler polise haber verdi.
Polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Selim Özenç’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinde Selim Özenç’in ölümü şüpheli görüldü ve soruşturma başlatıldı.
Özenç’in cenazesi incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum
- Penaltı kararı doğru mu?
- Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası!