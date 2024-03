İhalelerde sürpriz yok! Hatay ve Şanlıurfa’da deprem konutlarını yine iktidara..

Yayınlanma: 09.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2024 - 04:00

Deprem bölgesinde konutların yeniden inşası için ihaleler sürüyor. Bu ihaleler 21/B pazarlık usulüyle, ihaleye çağrılan iktidara yakın şirketlere gidiyor. Bunun son örneği de Hatay ve Şanlıurfa’da görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bölgedeki konutların yapımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleler yine tartışmalı isimlere verildi. Hatay Antakya’da 9 Şubat’ta 856 adet konut yapımı için ihaleye çıkıldı. 1 milyar 956 milyon TL’lik ihaleyi Saray’a yakınlığıyla dikkat çeken Siyahkalem Mühendislik İnşaat şirketi aldı. Ahmet Cengiz Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın içerisindeki açık spor sahasının kapalı hale çevrilmesi için düzenlenen ihaleyi de almıştı. Söz konusu şirket bu işten 10 milyon 390 bin TL kazanmıştı. Ahmet Cengiz Özdemir, Ticaret Bakanlığı’nda dış ekonomik ilişkiler kurulunun yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor.

23 KAMU İHALESİ

Şanlıurfa’da da 21 Şubat’ta 758 adet konut yapımı için ihaleye çıkıldı. 1 milyar 686 milyon TL’lik ihaleyi MAY İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Aşan Mühendislik İnşaat Şirketi iş ortaklığı aldı. Birden fazla ortaklı aile şirketi olan MAY İnşaat’ta tanıdık bir isim yer alıyor. MAY İnşaat, AKP’li Şırnak Belediye başkanı ve yeniden aday gösterilen Mehmet Yarka’nın aile şirketi olarak biliniyor. Yarka, başkan seçildikten sonra şirketteki payını Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretti. MAY İnşaat Şirketi bugüne dek 23 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli 11 milyar 288 milyon 583 bin TL. Şirket 23 kamu ihalesinin 13’ünü TOKİ’den aldı.