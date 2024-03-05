Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25
Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. 

Buna göre, deprem saat 10.15'te ve 6.04 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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