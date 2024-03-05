Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Buna göre, deprem saat 10.15'te ve 6.04 kilometre derinliğinde meydana geldi.