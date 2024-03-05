Son Dakika... AFAD duyurdu: Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
Buna göre, deprem saat 10.15'te ve 6.04 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-03-05
Saat:10:15:45 TSİ
Enlem:36.15 N
Boylam:36.03861 E
Derinlik:6.04 km
Detay:https://t.co/xGMbHJXZp3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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